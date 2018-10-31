السراج يجتمع بقادة عسكريين

ايوان ليبيا – وكالات :

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اجتماع اليوم الأربعاء بالعاصمة طرابلس مع كل من وزير الداخلية، ورئيس الأركان العامة ، وآمر العمليات المشتركة، وأمراء المناطق العسكرية الغربية وطرابلس والوسطى، وآمر الحرس الرئاسي، وآمر مكافحة الإرهاب، ورئيس جهاز المباحث العامة، وأعضاء لجنة الترتيبات الأمنية، وحضر الاجتماع المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية السيدة ستيفاني وليامز.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الرئاسي انه تم خلال الاجتماع مناقشة الخطوات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بتنفيذ الترتيبات الأمنية لمدينة طرابلس الكبرى، كما تم بحث نشر قوات لفرض الأمن، والاتفاق على مراحل تنفيذ الخطة، وتحديد الاحتياجات من مهمات ووقود وأسلحة وذخيرة.

ووجه السراج أوامره للمختصين بإدماج التوصيات، والتنسيق بين لجنة الترتيبات الأمنية ومركز العمليات لطرابلس الكبرى.

واتفق المجتمعون على تخصيص ميزانيات لتوفير الاحتياجات المطلوبة كما أعلن خلال الاجتماع عن الانتهاء من إقرار رواتب الجيش شاملة للزيادة المقررة .

وشدد السراج على ضرورة رفع الحظر الجزئي عن الأسلحة لتتمكن الحكومة من تنفيذ ما ورد في تدابير الترتيبات الأمنية وتمكين المؤسسة العسكرية والأمنية من أداء مهامها، داعيا المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار .

من جانبه رحب المبعوث الأممي بالجهود التي تبذلها حكومة الوفاق لتنفيذ الترتيبات الأمنية واستجابة كافة الجهات لها، وجدد تحذيره بفرض عقوبات دولية على المعرقلين لهذه الترتيبات، مؤكداً أن هذه الترتيبات التي بدأت بالعاصمة طرابلس ستمتد لتشمل باقي المناطق في ليبيا.

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