كلف 400 مليون دولار!.. كشف الستار عن أطول تمثال بالعالم في الهند

العنوان-دلهي

رفعت الهند الستار يوم الأربعاء عن أطول تمثال في العالم الذي تكلف 400 مليون دولار ويبلغ طوله نحو مثلي طول تمثال الحرية في نيويورك ويمثل زعيم الاستقلال فالابهاي باتيل.

ويأتي وضع ”تمثال الوحدة“ الذي يبلغ طوله 182 مترا والمصنوع من الصلب والبرونز في ولاية جوجارات موطن رئيس الوزراء الهندي في إطار جهود القوميين الهندوس من أفراد حزبه للاحتفاء من جديد بمن يصفهم الحزب بالزعماء ”المنسيين“.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في احتفال يوم الأربعاء ”باتيل أراد للهند أن تكون دولة قوية وحساسة ويقظة ومريحة ونحن نعمل على تحقيق ذلك“.

وقال مودي، الذي أمر بصنع التمثال عندما كان رئيسا لوزراء ولاية جوجارات، العام الماضي إنه كانت هناك جهود ”للتقليل من شأن“ باتيل و“إزالة إسهاماته من التاريخ“. وساعد باتيل في توحيد الولايات الهندية البالغ عددها 562 ولاية عندما كان أول وزير داخلية في البلاد.

وبعض الزعماء الذين وصفهم مودي ”بالمنسيين“ ينتمون لحزب المؤتمر المعارض وقاتلوا من أجل الاستقلال عن بريطانيا في عام 1947.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية