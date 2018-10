وزير الخارجية الأمريكي : حان الوقت لوقف العداء في اليمن

دعت الولايات المتحدة الأمريكية أطراف النزاع في اليمن للاتفاق على وقف إطلاق النار خلال الـ30 يومًا القادمة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه حان وقت وقف العدائيات بما في ذلك إطلاق الصواريخ والهجمات بطائرات بدون طيار من مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين ضد السعودية والإمارات، وأن الهجمات الجوية للتحالف يجب أن تتوقف في جميع المناطق المأهولة باليمن.

وأوضح الوزير الأمريكي في بيان أن المشاورات بين الجانبين تحت رعاية المبعوث الأممي مارتين جريفث يجب أن تبدأ في دولة أخرى في شهر نوفمبر.

وأضاف :-

“حان وقت إنهاء هذا النزاع، واستبدال النزاع بالالتزام والسماح للشعب اليمني بأن يستعيد عافيته من خلال السلام والمصالحة”.

