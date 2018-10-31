هبوط طائرة تشيلية اضطراريا في الأرجنتين بسبب عاصفة ثلجية

هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية التشيلية "لاتام ايرلاينز" اضطراريا في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين اليوم، بعد أن تعرض زجاجها الأمامي لأضرار بسبب عاصفة ثلجية، حسبما ذكرت تقارير إعلامية أرجنتينية.

وكانت الطائرة، وهي في طريقها من ساو باولو إلى سانتياجو دي تشيلي، هبطت في الجو بداية لمسافة حوالي 5ر1 كيلومتر في 90 ثانية ، بعدما ضربتها العاصفة أثناء مرورها بإقليم ميسيونيس الأرجنتيني، قرب الحدود البرازيلية.

وأفاد موقع "انفوباي" بأن الثلج أتلف زجاج الطائرة وغطاء نظام الاتصالات الموجود في الجزء الأمامي منها.

وقالت باميلا سواريز، رئيسة مجلس التحقيق في حوادث الطيران المدني، لقناة "تودو نوتيسياس" التليفزيونية الإخبارية، إن الهبوط الاضطراري سار بسلاسة ودون وقوع إصابات.

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