الرئيس الفلسطيني يتسلم رسالة مكتوبة من سلطان عُمان

تسلم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، رسالة مكتوبة من سلطان عُمان، قابوس بن سعيد. وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن عباس استقبل في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وزير الشئون الخارجية العماني، يوسف بن علوي، مبعوثا من سلطان عمان لتسليم الرسالة. وأضافت الوكالة أن رسالة قابوس تتعلق بزيارة نتنياهو إلى سلطنة عُمان من دون الكشف عن تفاصيلها.

وكان نتنياهو زار مسقط في الـ26 من الشهر الجاري بعد أيام من زيارة مماثلة قام بها عباس إلى السلطنة حيث التقى كلاهما السلطان قابوس.

ولاحقا أعلن بن علوي خلال قمة أمنية في البحرين أن السلطنة تطرح أفكارا لمساعدة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على التقارب لكنها لا تلعب دور الوسيط.

وفي وقت سابق اليوم، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن مساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتطبيع مع الدول العربية قبل الانسحاب من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة لن تتحقق.

وذكر عريقات، في بيان صحفي، أن مساعي نتنياهو للتطبيع مع الدول العربية قبل الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام ١٩٦٧ وبما فيها القدس الشرقية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل وما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة "مجرد هلوسة لن تكون قابلة للتنفيذ".

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