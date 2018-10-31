انتهاء إضراب عمال حمل الأمتعة في مطار بروكسل

أعلن مطار بروكسل اليوم توصل عمال حمل الأمتعة بالمطار وإدارة شركة "أفيا بارتنر" للخدمات الأرضية إلى اتفاق لإنهاء إضراب العمال الذي أدى إلى اضطراب حركة الطيران في المطار.

وذكر المطار في بيان على موقعه الإلكتروني: "ستستأنف أفيا بارتنر أنشطتها تدريجيًا بعد ظهر اليوم ، والذي سيسمح باستعادة العمل الطبيعي لرحلات الطيران التي تخدمها أفيا بارتنر".

وأضاف المطار أنه "يستنكر هذا الإضراب غير المعلن سلفا والذي أثر على الركاب وشركات الطيران"، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء 960 رحلة طيران، مما أدى إلى تضرر حوالي 115 ألف راكب خلال الإضراب الذي استمر ستة أيام.

وكان إضراب موظفي الشركة بدأ الخميس الماضي بسبب شكاوي بشأن تدني الأجور ونقص العمالة ، وعدم دفع كامل الحوافز التي تعهدت بها الإدارة.

ووفقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه، سيتم تخفيف أعباء العمل وشراء معدات بقيمة 2ر3 مليون يورو (6ر3 مليون دولار) لمساعدة العمال والموافقة على المكافآت الجديدة ومراقبة تطبيق هذه المقترحات، بحسب ما نقلته وكالة "بيلجا" البلجيكية للأنباء عن مسئولين في النقابات العمالية.

كما يقضي الاتفاق بتوظيف المزيد من العمال.

يذكر أن شركة "أفيا بارتنر" التي تتعامل مع الأمتعة لشركات "رايان إير" و"إيزي جيت" و"بريتيش إير ويز" و"توي فلاي" متعاقدة مع 37 مطارًا في ست دول أوروبية، طبقًا لموقعها الالكتروني.

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