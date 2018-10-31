داعش يعدم تسعة مدنيين غربي الموصل

أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوى، اليوم ، قيام عناصر تنظيم داعش بإعدام تسعة مدنيين غربي مدينة الموصل 400 كيلومتر شمال بغداد.

وقال الرائد محمد صلاح إن "عناصر داعش قاموا بإعدام ستة مدنيين في قضاء البعاج 120 كيلومترًا غرب الموصل، على خلفية تعاونهم مع القوات الأمنية، فيما قاموا بإعدام ثلاثة آخرين بينهم شقيقان لتعاونهم مع قوات الحشد الشعبي في القضاء نفسه".

وأشار إلى أنه "تم تسليم جثثهم للطب العدلي في الموصل".

وفي محافظة صلاح الدين قال مصدر في الحشد العشائري إن "عناصر داعش تمكنوا من قتل اثنين من عناصر الحشد العشائري، إثر اشتباك مسلح معهم غربي قضاء بيجي 220 كيلومترًا شمال بغداد قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

ولا تزال المناطق الغربية من محافظة صلاح الدين ونينوى المحاذية لمحافظة الأنبار والمجاورة للحدود السورية تشهد تواجدًا لعناصر داعش بالرغم من الهجمات المتكررة التي شنتها القوات الأمنية العراقية لتطهيرها من تواجدهم.

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