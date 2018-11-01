كأس الرابطة بالفيديو – تشيلسي يحبط مفاجأة دربي ولامبارد.. وأرسنال يفوز على بلاكبول

تأهل فريق تشيلسي إلى دور الـ8 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين، بالفوز على دربي كاونتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة احتضنها ملعب ستامفورد بريدج.

وودع فرانك لامبارد المدير الفني لفريق دربي كاونتي كأس إنجلترا من ملعب ستامفورد بريدج الذي قضى به سنوات طويلة عندما كان نجما لتشيلسي.

تقدم تشيلسي في الدقيقة 5 عن طريق توموري مدافع دربي بالخطأ في مرماه، قبل أن يتعادل الضيوف في الدقيقة 9 بهدف سجله جاك ماريوت.

وعاد تشيلسي لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 21 عن طريق الخطأ مرة أخرى لمدافع دربي ريتشارد كيوج، ثم تعادل دربي في الدقيقة 27 بهدف سجله مارتين واجرون.

قبل أن يسجل سيسك فابريجاس الهدف الحاسم والفوز لتشيلسي في الدقيقة 41.

في الشوط الثاني أهدر دربي كاونتي الكثير من الفرص الخطيرة التي كادت تمنح الفريق تعادلا قاتلا.

في لقاء آخر استطاع أرسنال الفوز على بلاكبول بهدفين لهدف، وسجل أهداف المدفعجية ستيفن ليشنشتاير وإيميلي سميث روي، وشهدت المباراة طرد ماتيو الغيندوزي من أرسنال وباودي أوكونور من بلاكبول.

كذلك حقق توتنام الفوز على وست هام يونايتد بنتيجة 3-1، وسجل الأهداف كل من سون هيونج مين هدفين وفرناندو ليورنتي هدفا، بينما سجل لوكاس بيريز هدف الهامرز.

وفي المباراة الأخيرة فاز ميدلزبره على كريستال بالاس بهدف دون رد سجله ليويس وينج.

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