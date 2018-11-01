قرعة كأس الرابطة – أرسنال يضرب موعدا مع توتنام في دربي لندن.. وتشيلسي ضد بورنموث

أوقعت قرعة دور الـ8 لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين فريق أرسنال في مواجهة جاره وغريمه التقليدي توتنام.

ويستضيف أرسنال جاره توتنام في دور الثمانية للبطولة بملعب الإمارات.

وتأهل أرسنال لهذا الدور بعد الفوز على بلاكبول، بينما هزم توتنام جاره في لندن وست هام يونايتد.

وأوقعت القرعة أيضا فريق تشيلسي في مواجهة بورنموث، وميدلسبره ضد بروتون ألبيون.

بينما يلتقي الفائز من ليستر سيتي وساوثامبتون مع المتأهل من مانشستر سيتي وفولام.

أرسنال × توتنام

ليستر سيتي – ساوثامبتون × مانشستر سيتي – فولام

ميدلسبره × بروتون ألبيون

تشيلسي × بورنموث

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا