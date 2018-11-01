أرسنال يفقد جويندوزي أمام ليفربول

يفقد أرسنال لاعبه ماتيو جويندوزي في مباراة ليفربول بقمة الدوري الإنجليزي يوم السبت للإيقاف.

جويندوزي تلقى بطاقة حمراء في مباراة الفريق ضد بلاكبول في كأس رابطة المحترفين يوم الثلاثاء.

وذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب يمكنه اللعب ضد ليفربول لأن الإيقاف يكون على مباريات كأس الرابطة.

لكن الاتحاد الإنجليزي أوضح أن الإيقاف سيكون بشكل طبيعي في مباراة أرسنال المقبلة، والتي يلعبها ضد ليفربول.

ويسعى ليفربول لإيقاف سلسلة انتصارات أرسنال التي امتدت لـ12 مباراة متتالية حين يحل ضيفا عليه في ملعب الإمارات.

اللاعب الفرنسي انضم للمدفعجية خلال فترة الانتقالات الصيفية قادما من فريق لوريان.

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