مقتل 12 إرهابي من عناصر مجاهدي درنة

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد مصدر عسكري «مقتل 12 إرهابي» من عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها خلال عملية تحرير حي المغار بمدينة درنة.

وقال المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة منذر الخرطوش الأربعاء «تحركت فجر الأربعاء وحدات عسكرية تابعة لغرفة عمليات عمر المختار بإمرة العميد سالم رحيل باتجاه المدينة القديمة نزولا بمنطقة المغار لتحريرها وإنهاء المعركة بالمغار بالكامل».

وأضاف: «المقاومة كانت أأكثر من 3 ساعات استشهد جندي تابع للكتيبة 437 وفرد من سرية البركان المساند و8 جرحى للقوات المسلحة في معركة التطهير والتأمين الكامل».

ولفت منذر الخرطوش إلى أن من بين الجرحى «آمر غرفة عمليات عمر المختار العقيد سالم رحيل، وآمر القاطع الثاني العقيد علي الجاضره، وهما بحالة جيدة».

وأشار المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة منذر الخرطوش إلى أنه «من المتوقع تطهير المدينة القديمة خلال الساعات القادمة».

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