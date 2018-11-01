ترامب يلوح بنشر 15 ألف جندي لوقف قافلة المهاجرين

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، أن عدد الجنود الذين سيتم نشرهم على الحدود مع المكسيك، من أجل وقف تسلل قوافل مهاجري أميركا الوسطى قد يصل إلى 15 ألف جندي.

وبعد إرسال أكثر من خمسة آلاف جندي أميركي لمؤازرة حرس الحدود، قال ترامب للصحفيين: "سنرفع العدد إلى ما بين 10 و15 ألف جندي".

ووصف الرئيس الأميركي قافلة المهاجرين الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة عبر المكسيك، بأنهم "مجموعة خطيرة من الناس"، مضيفا "لن يأتوا إلى بلادنا".

ووفقا لإحصاءات وزارة الأمن الداخلي، تم اعتراض 400 ألف مهاجر غير شرعي عام 2018 أي فقط 25 بالمئة من عدد المهاجرين عام 2000.

لكن التغيير الأساسي كما تشير الوزارة هو أنه في عام 2000 كان جميع المهاجرين تقريبا من البالغين غير المتزوجين، واليوم نصفهم تقريبا من العائلات، أو القاصرين غير المصحوبين بذويهم.

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