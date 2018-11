المشري يبحث مع المسئولين الإيطاليين في روما التحضيرات لمؤتمر باليرمو

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الأربعاء خلال زيارته إلى العاصمة الإيطالية روما رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو.

وتناول اللقاء مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والعلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مؤتمر باليرمو المزمع عقده في الثاني عشر والثالث عشر من نوفمبر الجاري.

كما التقى المشري رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في العاصمة الإيطالية روما.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك منها بذل جهود أكبر في مكافحة تهريب النفط الليبي ومؤتمر باليرمو وسبل إنجاحه، والتطرق إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن تبادل السجناء وتعهد رئيس الوزراء الإيطالي من جهته بمتابعة هذا الملف.

هذا وعقد المشري لقاءات في العاصمة الإيطالية روما مع كل من وزير الخارجية الإيطالي إنزو ميلانيزي، ورئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي ماريا كاسيلاتي.

