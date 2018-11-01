تعطل 5 آبار من النهر الصناعي بسبب التخريب

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة – سهل الجفارة، خروج 5 آبار عن الخدمة، بعد الاعتداء عليها مساء الثلاثاء، بالسرقة والتخريب للمحولات الكهربائية وباقي المكونات والمعدات الهندسية.

وقال جهاز النهر الصناعي، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن عدد الآبار التي تم تخريبها وسرقتها ارتفاع إلى 77 بئرًا منذ بداية 2017، مشيرًا إلى فقدان ما يزيد عن 300 ألف متر مكعب من المياه، ما يشكل نسبة تصل إلى 30% من الاحتياج اليومي الحالي من المياه للمدن والمشاريع الزراعية بالمنطقة الغربية.

وأشار إلى أنه لم يمضِ سوى 25 يوماً على سرقة وتخريب 3 آبار بداية شهر أكتوبر، في استمرار لمسلسل الاعتداءات بالسرقة والتخريب التي تتعرض لها حقول آبار مياه منظومة الحساونة، مؤكدًا أن هذه الأعمال تحدث في ظل عجز وغياب تام للكتيبة (177) مشاة – القيادة العامة للقوات المسلحة المكلفة بحماية حقول الآبار، وتعثر إجراءات الدعم أو الحلول البديلة لحماية حقول الآبار من الجهات الرسمية والعسكرية والأمنية بالدولة التي أبلغت كتابياً مراراً وتكراراً بخطورة هذه الاعتداءات التي أصبحت تهدد بانهيار المنظومة بالكامل وانقطاع المياه على أغلب المدن والمشاريع الزراعية التي مصدر إمدادها من مياه منظومة الحساونة – سهل الجفارة.

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