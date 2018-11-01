محمد الامين يكتب :

بيان المجلسين.. هل هو نهاية العرقلة أم بداية الفرز؟

البيان المشترك الصادر عن مجلسي الدولة والنواب بشأن إعادة تشكيل مجلس رئاسي جديد يكتنفه الكثير من الغموض، أولا، حول مدى جدية محتواه باعتبار سوابق المجلسين في التلاعب وخلط الاوراق لغرض كسب الوقت وسحب البساط من تحت أية مبادرة دولية او مساعي لبعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحلّ الازمة.. وثانيا، لتزامنه الواضح مع الاستعدادات لمؤتمر باليرمو، بما يمثلة من رمزية ورهان للقوى الدولية التي سئمت المشكلة الليبية وتحاول الخروج بحلّ لها يصل بالبلد إلى شاطئ الأمان..

هنالك كذلك معطيات أخرى لا بدّ من مراعاتها..

1- مؤتمر باليرمو يعتبر آخر فرصة للحلّ السلمي..

2- مجلس النواب ومجلس الدولة في مرمى التشكيك والاتهام بالعرقلة.

3- خطط الاطاحة بالميليشيات.

4- تمسك دول اوروبية بالسراج.

5- لاعب أمريكي بصدد النزول إلى الساحة بكل ثقله.

6- الحراك الدائر في الجنوب والذي ينذر بعواقب وخيمة ولا يبدو أن صيغة كالتي عرضها البيان المشترك سوف ترضي تطلعات أبنائه..

إلى أن يتضح الامر اكثر دعونا ننتظر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا