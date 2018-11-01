صلاح يحكي عن روعة اللحظات الأولى في ليفربول.. هتاف المشجعين وأنفيلد وأول مباراة

اللحظات الأولى من كل شيء دائما ما تعلق في الأذهان، ولأن القصة مختلفة فقد كانت تلك اللحظات الأولى لا تُنسى على الإطلاق.

محترفنا المصري محمد صلاح أجرى حوارا مع موقع ناديه ليفربول تحدث فيه عن أول مباراة بقميص الريدز وأول ليلة كلاعب معهم ولقاء الزملاء الأول وصداقة ديان لوفرين، وأكثر.

وإلى نص الحوار..

كان ذلك منذ وقت طويل. كنت صغيرا للغاية. ليفربول نادي كبير، والجميع يعرفونه. هو مشهور في جميع أنحاء العالم وتحديدا في الشرق الأوسط.

أعتقد أنني سمعت عنه للمرة الأولى وأنا في العاشرة أو الحادية عشر من عمري. بالفعل معظم الوقت كنت اختار ليفربول حينما ألعب بلايستيشن.

لم أكن أتخيل أبدا أن أكون هنا في يوم من الأيام، لكنه دائما كان حلم يراودني.

عندما انتقلت إلى بازل السويسري، كان لدي خطة أن أكون يوما ما لاعبا في ليفربول. أتيحت لي الفرصة من قبل، ولكن لم يتم الأمر.

عندما تجددت الاهتمامات، كنت متحمسا للغاية للقدوم إلى ليفربول، ولكن عليك أيضا أن تدرس خطتك وكيفية السير عليها. الآن أنا هنا.

أتذكر هذه اللحظة بوضوح شديد. أتذكر مروري من الأبواب، وكيف كنت أرغب في النجاح. أنت تعلم أنك قادم للمشاركة مع لاعبين رائعين. أردت معرفة كل شيء عن النادي في أسرع وقت.

كان شعورا رائعا، ولكن كان هناك بعض التوتر الذي تخلصت منه. أحاول الاستمتاع بكل لحظة لأنني لا أعلم أبدا متى ستأتي مجددا.

أشعر بالسعادة منذ يومي الأول. بعد أن بدأت اللعب وإحراز الأهداف، شعرت وكأنني في منزلي.

التغطية الإعلامية لنادي ليفربول ضخمة للغاية، كونه ناد كبير. كنت أقرأ أخبار انتقالي. كنت متحمسا للغاية وفي الوقت ذاته مدركا للضغوطات. قلت لنفسي إنني سألعب وفقا لأسلوبي وأفعل ما أفعله عادة على أرض الملعب.

كان يومي الأول في فترة الإعداد. التقيت ببعض اللاعبين، قبل أن ينتظم الأخرين. هناك تنافس صحي بيننا، لأن الجميع يريد المشاركة. العقلية المسيطرة هنا هي عقلية الفوز، لذلك الجميع يقاتلون من أجل اللعب.

الآن أصبحنا نعلم الكثير عن بعضنا البعض، هم حاليا يعرفون ما أحب وما أكره. ما شعرت به في اليوم الأول، هو أنهم جميعهم متواضعون ولطفاء للغاية.

اللعب على أنفيلد مختلف بالنسبة لي. المشجعون يدفعونك للأمام، وتشعر دائما بحبهم لك. أول مباراة لي مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، كانت ضد واتفورد خارج الديار. كان الجميع ينظرون لي وينتظرون ماذا سأفعل.

المدرب أخبرني بأن ألعب كرة القدم، وكان الشوط الأول صعبا للغاية. في الشوط الثاني سجلت من ركلة جزاء. إحراز هدف في مباراتك الأولى شعور رائع، وهو شيء تريد أن تفعله.

بعدها جاءت مباراة كريستال بالاس على أنفيلد، وشاركت كبديل. أتذكر استقبال المشجعين لي، والذي كان حارا للغاية. الآن أنفيلد هو بيتي.

لدى الجماهير العديد من الأغنيات. أكثر أغنية أحبها هي “الملك المصري”. عقب 10 أو 15 مباراة، سمعتهم يهتفون باسمي لأول مرة، وكان شعورا مدهشا. بالنسبة لي كان نجاحا باهرا أن يصنعون أغنية خاصة لي في شهرين أو ثلاثة.

ما زال نفس الشعور يسيطر علي حتى الآن كلما سمعتهم يغنون لي ويهتفون باسمي. أتذكر دائما يوم غناء الجماهير باسمي عندما تلقيت الحذاء الذهبي في مباراة برايتون. كان الأمر مميزا للغاية.

وجدتهم يقدمون الدعم لإبنتي أكثر مني، وكانت المرة الأولى التي اسمع فيها صافرات الاستهجان من جماهير ليفربول، حينما أخذت منها الكرة. شعرت بالحب الذي أظهروه لأبنتي فور دخولها الملعب، وكانت هذه لحظة خاصة ورائعة بالنسبة لي ولأسرتي.

التقيت ديان فور وصولي إلى ميلوود، وفي الأسبوع الثاني بدأنا نتحدث قليلا. أصبحنا أقرب حينما ذهبنا إلى دبي خلال العطلة الشتوية.

نحن الآن نمزح دائما سويا. هو ينشر النكات عني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكني أحبها. أقول له دائما إنني سبب شهرته في مصر حينما ينشر صورة له معي. هو شخص عظيم.

كان اليوم الثاني أو الثالث في فترة الإعداد للموسم الجديد. الثنائي لطيف للغاية. هما في النادي منذ فترة طويلة، وتساعدان الجميع. أنا أحبهما.

هما مضحكتان للغاية، واعترف بأنني أحيانا لا أفهمهم بسبب اللكنة المحلية. الشخص الوحيد في الفريق الذي لا أفهمه هو روبو (أندي روبيرتسون). عندما يتحدث أخبره بأن يبطئ من سرعة حديثه حتى أتمكن من فهمه.

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