سواريز: من الطبيعي أن يبحث برشلونة عن مهاجم

يعتقد لويس سواريز مهاجم برشلونة، أن انتداب ناديه لمهاجم غيره في الفترة المقبلة، سيكون أمرا طبيعيا.

سواريز تحدّث إلى إذاعة “سبورت 890” الأوروجوائية، وعلّق على الفوز المبهر لفريقه في الكلاسيكو على ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد رغم غياب النجم ليونيل ميسي: “الكثيرون شككوا فيما نحن قادرون على فعله خلال إصابة ليو، وأعتقد أن المجموعة أظهرت ضرورة أن نفتخر بمقدار تحملنا المسؤولية. لا يمكن أن نعتمد على ليو أو بوسكيتس، علينا أن نتحمل المسؤولية”.

اللاعب الأوروجوائي تألق في تلك المواجهة ووصل لشباك ريال مدريد 3 مرات: “تسجيل 3 أهداف هو شيء مذهل أمام أي منافس، فتخيّل أن تسجلهم أمام ريال مدريد، أعتقد أنني سأشعر بقيمة الإنجاز أكثر بعد فترة، أستمتع حاليا باللحظة التي أعيشها”.

واعتبر أن بحث النادي عن مهاجم آخر هو تصرف منطقي بالنظر لتقدمه في العمر: “بالطبع برشلونة في حاجة إلى مهاجم، لأني أبلغ 31 عاما، وسأكمل 32 عاما. برشلونة يجب أن يفكر كنادي في المستقبل ويجب أن ينتدبوا اللاعبين. أقوم دائما بالنقد الذاتي، أنا سعيد بمساعدتي للفريق، ولكن عندما لا ألعب جيدا فإني أنتقد ذاتي”.

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