إيقاف لاعب كوريا عن اللعب الدولي مدى الحياة لتزوير أوراق التجنيد

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، إيقاف جانج هيون سو عن اللعب الدولي مدى الحياة، بعد ثبوت تزويره في وثائق تخص التجنيد.

اللاعب تعرّض لغرامة مالية كذلك تقدّر بـ 20,527 جنيه إسترليني، بعد أن تحايل في بعض بود التجنيد.

جانج (27 عاما) صاحب الـ58 مباراة دولية مع منتخب كوريا الأول، كان عضوا في الفريق الفائز بمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية 2014، وبالتالي تحصّل وقتها على الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية الإجبارية المقدرة بعامين في كوريا.

إلا أن الإعفاء يتضمن شروطا أخرى، وهي الخضوع لتدريب أساسي مدته 4 أسابيع، بالإضافة إلى قضاء أكثر من 500 ساعة في خدمات عسكرية أخرى على مدار 3 سنوات، وهو البند الذي زوّر فيه اللاعب جانج.

اللاعب اعترف بتزويره وتقدّم باعتذار علني يوم الإثنين الماضي، إلا أن غيابه عن منافسات كأس الأمم الآسيوية مطلع العام المقبل باتت في حكم المؤكد.

جانج ظهر في كل مباريات كوريا الثلاثة بكأس العالم 2018 على أرض روسيا قبل عدة أشهر، ويلعب حاليا في فريق طوكيو.

قضية التجنيد الإجباري شهدت تقاطعا بارزا مع كرة القدم في الأسابيع الماضية، فيما يخص سون هيونج مين لاعب توتنام، الذي اضطر للغياب عن فريقه اللندني بعد انطلاق الموسم، حتى يشارك مع كوريا في دورة الألعاب الآسيوية 2018، ويظفر بالميدالية الذهبية التي أعفته من التجنيد وسمحت له بالاستمرار في مسيرته الاحترافية مع كرة القدم.

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