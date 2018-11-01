ميركل تدعم تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا بسبب أوكرانيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، خلال زيارة عمل تقوم بها إلى أوكرانيا، إن بلادها ستدعم على المستوى الأوروبي تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب القضية الأوكرانية.

وأضافت ميركل في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو: "نقول دوما… العقوبات يجب أن ترتبط بوضع معين".

وقالت ميركل إن تخفيف العقوبات لن يكون ممكنا إلا عن طريق التقدم في عملية السلام في شرق أوكرانيا.

وفي إشارة إلى مسئولية روسيا، قالت المستشارة: "للأسف فإن اتفاقات مينسك لم تنفذ".

وأكدت ميركل: "مع الأسف لم تترسخ الهدنة المتفق عليها، ولا يزال هناك جنود يُقتلون".

وركز الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو خلال المؤتمر الصحفي على أن "النساء والأطفال" يقتلون خلال المعارك، مبينا أن "الموقف في دونباس لا يزال متوترا".

وانتقد بوروشينكو / 53 عاما/ في الوقت نفسه تنظيم انتخابات في مناطق الانفصاليين الموالين لروسيا، في الحادي عشر من الشهر الجاري.

وقال بوروشينكو إنها "انتخابات زائفة" ومن ثم فهي " عديمة القيمة".

وأكد بوروشينكو أن "الحل الوحيد للصراع يكمن في إجراء انتخابات ديمقراطية شفافة وفقا للقانون الأوكراني."

وتقاتل القوات الحكومية منذ 2014 ضد المتمردين المدعومين من موسكو بمناطق شرقي أوكرانيا.

ولا ترى السلطات الروسية نفسها طرفا في الصراع.

وتجمدت بنود اتفاق سلام بين الطرفين عقد في مينسك، عاصمة بيلاروس، في عام 2015 برعاية ألمانية وفرنسية.

ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، لقي أكثر من 10 آلاف شخص حتفهم في هذا الصراع.

كان الاتحاد الأوروبي فرض في عام 2014 عقوبات على موسكو عقب ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، وقام بتمديدها عدة مرات.

وأوضحت ميركل/ 64 عاما/ خلال لقاء مع رئيس الوزراء الأوكراني فلاديمير جرويسمان أنه يتعين على أوكرانيا ألا تتراخى في تنفيذ إصلاحات ديمقراطية على نظام حكمها، مشيرة إلى أن مساعدة الدولة وحدها لن تكفي لتحقيق التقدم هناك، وبينت أن هناك حاجة لضخ استثمارات خاصة.

وأضافت ميركل أن أوكرانيا تحتاج إلى بذل جهود أكبر في بناء المساكن نظرا لوجود 6ر1 مليون نازح داخلي بسبب الصراع شرقي البلاد.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني فلاديمير جرويسمان إن بلاده، التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي السابق، تحتاج إلى "معجزة اقتصادية"، مبينا أن ألمانيا تعد شريكا مهما في هذا الإطار.

وأكد جرويسمان "40 عاما" أن مؤتمر المستثمرين الثالث بين ألمانيا وأوكرانيا سيعقد في وقت لاحق الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين العام المقبل إلى حوالي عشرة مليارات يورو.

وأوضح جرويسمان أن إنجازات مهمة تحققت بالفعل في مجال مكافحة الفساد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا