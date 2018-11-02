الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى رفع الحظر الأمريكي على كوبا

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، على غرار ما تفعل سنويا منذ عام 1992، قراراً يدعو إلى رفع الحظر الأمريكي المفروض على كوبا منذ 1962.

ووافقت الجمعية العامة على القرار بأكثرية 189 صوتاً مقابل صوتين، ورفضت من جهة ثانية طلباً أمريكياً بتوجيه انتقاد إلى كوبا لانتهاكها حقوق الإنسان.

وعلى غرار العام الفائت، فإنّ الدولتين الوحيدتين اللّتين صوّتتا ضدّ القرار هما الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما لم تشارك مولدافيا وأوكرانيا في التصويت.

وبذلك، تدعو الجمعية العامة للمرة السابعة والعشرين إلى رفع الحظر المفروض على كوبا، لكنّ القرار الذي يصدر كل عام ليس ملزِماً.

وقدّمت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتّحدة نيكي هايلي هذه المرة ثمانية تعديلات للقرار الكوبي، في محاولة للفت الانتباه إلى سجل هافانا على صعيد حقوق الإنسان.

لكنّ هذه التعديلات لم تحظ بالتأييد الذي أمِلت به واشنطن، باستثناء دعم كلّ من إسرائيل وأوكرانيا، فيما أيّدت جزر مارشال تعديلاً واحداً.

حكومة أصحاب ملايين

ووصف وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز الخميس، من على منبر الجمعية العامة، إدارة دونالد ترامب بأنها "حكومة أصحاب ملايين يفرضون سياسات حاقدة".

وتابع الوزير الكوبي "ليس لدى الحكومة الأمريكية أي سلطة أخلاقية لانتقاد كوبا أو أي كان في مجال حقوق الانسان"، منددا بطريقة تعامل السلطات الأمريكية منذ بضعة اشهر مع الأطفال المهاجرين الذين فصلوا عن أهلهم على الحدود مع المكسيك، "وأودعوا في أقفاص"، بحسب قوله.

واعتبر الوزير رودريجيز أن الحظر الأمريكي يشكل "خرقا منظما شاملا وفاضحا" لحقوق الإنسان في كوبا، ويحرم الجزيرة بشكل خاص من الأدوية والمعدات الطبية المصنعة في الولايات المتحدة.

أما نيكي هايلي فاعتبرت في كلمتها أن هذا التصويت السنوي ليس سوى "مضيعة وقت للجميع".

وأضافت "إنها فرصة إضافية للدول لكي تهاجم الولايات المتحدة (…) لكنكم لا تؤثرون على الولايات المتحدة بمواقفكم هذه. أنتم تؤثرون على الشعب الكوبي بقولكم للنظام هناك إن طريقة تعامله مع شعبه مقبولة".



وكانت واشنطن امتنعت عام 2016 للمرة الأولى خلال ربع قرن عن التصويت ضد قرار رفع العقوبات عن كوبا، بعيد التقارب التاريخي الذي حصل بين البلدين خلال حكم الرئيس السابق باراك أوباما.

إلا أن العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وكوبا عادت وشهدت مرحلة فتور منذ وصول دونالد ترامب الى البيت الابيض.

وتركز إدارة ترامب على تعرض المعارضين الكوبيين للقمع وانتهاك الحريات في الجزيرة لتبرير إبقاء العقوبات.

وجاء في تغريدة للبعثة الأمريكية في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، "تقدم كوبا كل سنة قرارا يتهم الولايات المتحدة بالمسئولية عن فقرها وعن قمعها وعن انعدام الحريات فيها".

وأضافت التغريدة "أن الأمم المتحدة ستستمع غدا الخميس، إلى ما لدينا لنقوله بهذا الصدد، وعلى الدول الاختيار بين كوبا والولايات المتحدة".

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