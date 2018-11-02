قائمة الأرجنتين – تواصل غياب ميسي.. وعودة لاميلا بعد غياب عامين

أعلن ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، عن قائمة تضم 31 اسما، للتواجد في التوقف الدولي المقبل بمنتصف الشهر الجاري.

غياب القائد ليونيل ميسي تواصل، وهو الذي لم يكن حاضرا في التوقفين الدوليين الماضيين بعد كأس العالم، خصوصا مع تعرضه لإصابة في المرفق أبعدته عن مباريات برشلونة الأخيرة.

فيما أعاد سكالوني استدعاء إيريك لاميلا لاعب توتنام، بعد غياب أكثر من عامين عن منتخب راقصي التانجو، إذ ترجع مباراته الدولية الأخيرة إلى 7 سبتمبر 2016.

ميسي لم يكن اللاعب الوحيد الذي تواصل غيابه منذ كأس العالم في خط الهجوم، بل يغيب أيضا جونزالو إيجوايين مهاجم ميلان، وسيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

سكالوني لم يوجه الدعوة لـ إيفر بانيجا لاعب وسط إشبيلية، كما استبعد فرانكو أرماني حارس مرمى ريفربليت الذي قاد فريقه للوصول لنهائي كوبا ليبارتادوريس.

القائمة إجمالا لم تشهد استدعاء أي لاعب من قطبي كرة القدم الأرجنتينية: بوكا جونيورز وريفربليت، رغم وصول الفريقين لنهائي المنافسة القارية.

الأرجنتين تستعد لمواجهة المكسيك وديا مرتين يومي 17 و21 نوفمبر، في مدينتي قرطبة وميندوزا على التوالي.

حراسة المرمى: أجوستين مارتشيسين (كلوب أمريكا المكسيكي)، سيرخيو روميرو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، خيرونيمو روي (ريال سوسيداد الإسباني)

الدفاع: راميرو فونيس موري (فياريال الإسباني)، خيرمان بيتزيلا (فيورنتينا الإيطالي)، رينزو سارافيا (راسينج)، نيكولاس تاليافيكو (أياكس أمستردام الهولندي)، والتر كانيمان (جريميو البرازيلي)، نيكولاس أوتامندي (مانشستر سيتي الإنجليزي)، جابرييل ميركادو (إشبيلية الإسباني)، إيمانويل مامانا (زينيت الروسي)، خوان ماركوس فويث (توتنام الإنجليزي)

الوسط: ماركوس أكونيا (سبورتنج البرتغالي)، ماكسيميليانو ميزا (إندبندينتي)، فرانكو فاسكيز (إشبيلية الإسباني)، جيوفاني لو سيلسو (بيتيس الإسباني)، لياندرو باريديس (زينيت الروسي)، سانتياجو أسكاسيبار (شتوتجارت الألماني)، رودريجو باتاليا (سبورتنج البرتغالي)، ماتياس زاراتشو (راسينج)، روبيرتو بيريرا (واتفورد الإنجليزي)

الهجوم: رودريجو دي بول (أودينيزي الإيطالي)، فرانكو سيرفي (بنفيكا البرتغالي)، أنخيل مارتين كوريا (أتليتكو مدريد الإسباني)، ماورو إيكاردي (إنتر ميلان الإيطالي)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي)، أنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، إدواردو سالفيو (بنفيكا البرتغالي)، إيريك لاميلا (توتنام الإنجليزي)، باولو ديبالا (يوفنتوس الإيطالي)، جيوفاني سيميوني (فيورنتينا الإيطالي)

#SelecciónMayor El director técnico de @Argentina, @lioscaloni, dio a conocer la lista de convocados para la doble fecha FIFA ante México. pic.twitter.com/trGICqNHcy

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا