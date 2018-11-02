بالفيديو – مولد دياز وسقوط دي بروين.. سيتي يتخطى فولام في كأس الرابطة

تأهل مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بانتصاره على ضيفه فولام بهدفين دون رد، على ملعب الاتحاد، في ثمن نهائي المسابقة.

الإسباني الشاب براهيم دياز افتتح التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 18 بعد تسديدة اصطدمت بالدفاع العاصمي وعرفت طريقها نحو الشباك، وهو باكورة أهدافه مع الفريق الأول للمواطنيين.

دياز عاد بنفسه وسجّل هدف فريقه الثاني في الدقيقة 65، بعد أن تابع تسديدة جابرييل جيسوس التي ارتدت من القائم.

المباراة شهدت نبأ سيئا لأصحاب الأرض في الدقائق الخمسة الأخيرة، بخروج كيفن دي بروين نجم الفريق مصابا، ودخول كلاوديو جوميس بدلا منه.

سيتي سيواجه الفائز بين ليستر سيتي وساوثامبتون، وهي المباراة التي تأجلت بسبب الحادث المأساوي الذي لحق بمالك نادي ليستر.

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