تحذير للمواطنين الليبيين في تونس

ايوان ليبيا – وكالات :

طالبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني المواطنين الليبيين في تونس بضرورة إعلام السفارة أو القنصلية في صفاقس عند تعرضهم لـ«أي مضايقة أو تصرفات سلبية» خلال وجودهم في أراضي الجمهورية التونسية.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان أصدره ليل الخميس إن «إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية أصدرت تعميما على المواطنين الليبيين سواء المقيمين أو القاصدين تونس أو العائدين منها».

في حال تعرضهم لـ«أي مضايقة أو تصرفات سلبية من أي جهة كانت على الأراضي التونسية سواء من جهة حكومية أو مدنية أفراد شرطة أو جيش، أو مواطنين تونسيين بضرورة التوجه إلى أقرب مركز للشرطة للتبليغ عن الواقعة و فتح محضر بذلك».

ولفتت إدارة الشؤون القنصلية المواطنين الليبيين إلى ضرورة «التوجه لإعلام أقرب بعثة دبلوماسية ليبية تقع في دائرة الإختصاص (السفارة الليبية بالعاصمة تونس – القنصلية الليبية العامة صفاقس – القنصلية الليبية العامة بالعاصمة تونس ) لمتابعة الواقعة مع السلطات التونسية المختصة».

وأشارت إدارة الشؤون القنصلية إلى أنه «في حال حدوث أي تصرف سلبي عند المنفذ الحدودي أوالمطار أثناء مغادرة المواطن الليبي الأراضي التونسية ولم يتمكن من التبليغ لعدم إمكانية ذلك يتوجه إلى مقر إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية و الكائن مقرها في طريق الشط للتبليغ عن الواقعة فور وصوله لليبيا».

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