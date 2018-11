الولايات المتحدة تطالب بتحديد مكان رفات خاشقجي وإعادته لأسرته في أسرع وقت

قال وزير العدل التركي الخميس إن بلاده تريد من السلطات السعودية الكشف عن مكان جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي موضحًا أن تركيا تتوقع تعاون المملكة السعودية في التحقيق الذي تجريه بلاده.

من جانبه قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين الخميس إنه يجب تحديد مكان رفات خاشقجي وإعادته لأسرته من أجل دفنه في أسرع وقت ممكن.

هذا وقال مكتب النائب العام في إسطنبول في وقت سابق الأربعاء إن الصحفي جمال خاشقجي قُتِل خنقًا بمجرد دخوله القنصلية السعودية في الثاني من أكتوبر الماضي في عملية جرى التخطيط لها مسبقًا قبل نحو أربعة أسابيع، وإنه تم تقطيع أوصاله بعد ذلك والتخلص منها.

