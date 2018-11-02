موقف قبائل المنطقة الوسطى من زيارة قائد افريكوم

ايوان ليبيا – وكالات

أعرب مجلس قبائل المنطقة الوسطى، عن رفضه واستنكاره لقيام عميد بلدية سرت باستقبال رئيس القيادة الأمريكية “افريكوم” بمدينة سرت.

وكشف مصدر مسؤول بمجلس قبائل المنطقة الوسطى أن أبناء قبائل المنطقة يرفضون ويستنكرون اللقاء السري الذى جرى بين عميد بلدية سرت مختار المعداني، ورئيس غرفة عمليات افريكوم توماس وولد هاوزر، بمدينة سرت.

وحذر المسؤول الاجتماعي، مما سيترتب على هذا اللقاء من عواقب على مدينة سرت بشكل خاص والمنطقة الوسطى بشكل عام، إذ سيحول المدينه إلى مستعمرة، وقد ينتج عنها انشاء قواعد أجنبية على أراضى البلدية.

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