قوات التحالف العربي تعترض صاروخا باليستيا أطلق من اليمن في اتجاه السعودية

قال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ باليستي في السادسة من صباح اليوم الجمعة، من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، من داخل الأراضي اليمنية من محافظة صعدة، باتجاه أراضي المملكة.

وتمكنت قوات الدفاع الجوي، من اعتراض وتدمير الصاروخ داخل الأراضي اليمنية، الذي أطلق لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في منطقة نجران، ولم ينتج عن اعتراض وتدمير الصاروخ أي إصابات.

وأكد المتحدث أن هذه الأعمال العدائية، التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية، تثبت تورط النظام الإيراني ودعمه لها، وتؤكد تعنت وتحدي القرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن، واستمرارها في تهديد أمن المملكة والأمن الإقليمي والدولي، وإصرارها على مخالفة القانون الدولي الإنساني.

وقالت وكالة واس السعودية الرسمية، إنه قد بلغ إجمالي الصواريخ البالستية، التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة حتى الآن 206 صواريخ، تسببت في استشهاد 112 مدنياً من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات.

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