جنوب السودان يفرج عن متحدث باسم زعيم المتمردين ومستشار جنوب إفريقي

قال مسئول حكومي كبير، إن جنوب السودان، أفرج اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم زعيم المتمردين ريك مشار، بالإضافة لمستشار من جنوب إفريقيا في إطار تعزيز اتفاق لإنهاء حرب أهلية مستمرة منذ نحو خمسة أعوام.

ولتعزيز اتفاق السلام الذي أبرم في سبتمبر، أمر الرئيس سلفا كير، يوم الأربعاء، بالإفراج عن الكولونيل الجنوب أفريقي المتقاعد وليام إندلي، وهو مستشار لمشار، بالإضافة إلى جيمس جاتديت المتحدث باسم زعيم المتمردين.

ورأى شاهد من رويترز الرجلين في السجن المحتجزين به، بينما كان يطلب منهما الرحيل وارتداء الملابس المدنية بعد أن أخرجا من زنزانتهما.

وقال وزير الداخلية مايكل شيانجيك، بعد توقيع وثائق إطلاق سراحهما "نحن هنا لتنفيذ تعليمات الرئيس. إطلاق سراحهما يأتي في إطار عملية السلام. كلاهما حر".

وأضاف "سيذهب جاتديت إلى الخرطوم وسيعود وليام إندلي إلى جنوب إفريقيا".

وصدر حكم بالإعدام على إندلي في فبراير، بعد اتهامه بمحاولة إسقاط الحكومة، بينما صدر الحكم بإعدام جاتديت في نفس الشهر بتهمتي الخيانة والتحريض ضد الحكومة.

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