مؤتمر باليرمو يشهد تراجع فى مستوى التمثيل الدولى و كونتى يناشد زعماء العالم الحضور

ايوان ليبيا – وكالات :

قال رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي، الذي يزور تونس اليوم الجمعة ” أن العنصر الأساسي لنجاح المؤتمر هو بالطبع مشاركة واسعة من الجهات الفاعلة الرئيسية في ليبيا، من منظور الملكية الليبية الكاملة لهذا الحدث وللعملية السياسية بصفة عامة”.

و أكد كونتي ، ” أن الهدف الذي تسعى لتحقيقه حكومته في مؤتمر باليرمو حول ليبيا، الذي سينعقد في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، هو الإسهام في تحقيق الاستقرار في ليبيا من خلال عملية شاملة، بقدر الإمكان، تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وقال كونتي، في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا،” أنه يتوقع مشاركة “رفيعة المستوى من جانب الشركاء الإقليميين والأوروبيين والدوليين، مثل الولايات المتحدة وروسيا ، كدليل على تماسك المجتمع الدولي” لتجاوز الأزمة الليبية.

يذكر أن الرئيس الروسي بوتين قد أعلن عدم مشاركته في مؤتمر باليرمو في إيطاليا والاكتفاء بتمثيل وفد روسي فيه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا