بوفون: برشلونة المرشح الأبرز للفوز بدوري الأبطال

يرى جيانلويجي بوفون حارس باريس سان جيرمان ونجم يوفنتوس السابق أن برشلونة هو الفريق الأوفر حظا للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وقال الإيطالي في تصريحات صحفية:”المرشح للفوز بالأبطال؟ عليك القول برشلونة لأن لديه أفضل لاعب في العالم”.

وواصل الحارس المخضرم البالغ عمره 40 عاما “بعده يوفنتوس الذي تعاقد مع اللاعب الآخر (كريستيانو رونالدو) الذي يعتبر الأفضل”.

وحقق برشلونة ويوفنتوس العلامة الكاملة بعد 3 جولات من دور المجموعات في البطولة.

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وانضم بوفون بطل كأس العالم 2006 إلى باريس في الصيف الماضي قادما من يوفنتوس.

وشارك بوفون في 6 مباريات مع باريس في الموسم الحالي.

وصرح بوفون أن سيحرس مرمى باريس يوم الثلاثاء أمام مضيفه نابولي في دوري أبطال أوروبا وستكون المباراة الأولى للاعب المخضرم في البطولة القارية منذ الموسم الماضي.

وغاب بوفون بسبب الإيقاف عن أول 3 مباريات لباريس في دوري الأبطال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا