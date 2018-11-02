إيكاردي أفضل لاعب في الدوري الإيطالي خلال أكتوبر

فاز ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لشهر أكتوبر والتي يمنحها اتحاد اللاعبين الإيطاليين.

وحصل الأرجنتيني البالغ عمره 25 عاما على النسبة الأعلى من الأصوات ليتفوق على ألان لاعب وسط نابولي.

ولم تكن بداية الموسم جيدة لإيكاردي الذي فشل في تسجيل أي هدف في البطولة حتى 25 سبتمبر.

وتألق اللاعب في أكتوبر وسجل 5 أهداف في 3 مباريات.

وأحرز إيكاردي 6 أهداف في آخر 4 مباريات للدوري، والملفت أنه حقق ذلك من 8 تسديدات فقط على المرمى.

ويحتل إنتر وصافة الدوري برصيد 22 نقطة متساويا مع نابولي ومبتعدا بست نقاط عن يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب.

ويستضيف إنتر فريق جنوى يوم السبت في الجولة 11 من الدوري وبعد 3 أيام يواجه برشلونة في الجولة 4 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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