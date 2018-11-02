فاردي: اخترنا لعب مباراة كارديف.. نريد الفخر بروح مالك النادي

اختار لاعبو ليستر سيتي لعب مباراة كارديف في الدوري الإنجليزي وذلك بعد أسبوع واحد من الحادثة الأليمة لسقوط طائرة رئيس النادي التي أدت إلى وفاته.

وعقب مباراة ليستر سيتي ووست هام يونايتد السابقة في الدوري تحطمت طائرة مالك نادي ليستر ما نتج عن الحادثة عن وفاته رفقة 4 أشخاص آخرين.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية BBC تصريحات جيمي فاردي نجم الفريق قائلا: “قرار اللاعبين بالإجماع هو الذهاب إلى كارديف وخوض المباراة بغض النظر عما نشعر به حاليا”.

وأضاف “كل لاعب وموظف في النادي يريد لعب هذه المباراة، نحن بحاجة أن نفخر به في الملعب”.

وأكمل “أعتقد أنه من خلال لعب كرة القدم يمكنك إبعاد عقلك قليلا حتى ولو لمدة ساعة واحدة فقط”.

من جانبه قال كلود بول المدير الفني لليستر سيتي “نتيجة المباراة ليست مهمة حاليا”.

وتم تأجيل مباراة ليستر سيتي وساوثامبتون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين بسبب الحادث ليوم 27 نوفمبر الجاري.

ومن المنتظر أن تشهد كل مباريات الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي دقيقة صمت قبل انطلاق المواجهات حدادا على ضحايا الحادثة.

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