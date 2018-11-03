ترامب: القوات الأمريكية لن تطلق النار على المهاجرين غير الشرعيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن المهاجرين غير الشرعيين الذين يرشقون قوات الجيش بالحجارة سيعتقلون لكن الجنود لن يطلقوا عليهم النار.

جاءت تصريحات ترامب للصحفيين، بعد يوم من إشارته إلى أن القوات قد تطلق الرصاص على مهاجرين قادمين من دول أمريكا الوسطى، إذا رشقوا الجنود بالحجارة.

وقال ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض "ليس عليهم أن يطلقوا النار. ما لا أريده هو أن يرشق هؤلاء الناس (الجنود) بالحجارة… إذا فعلوا ذلك لنا.. سيعتقلون لفترة طويلة".

وشدد ترامب من موقفه بشأن الهجرة، خاصة حيال مجموعة من المهاجرين متجهة لبلاده من دول في أمريكا الوسطى، قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأسبوع المقبل التي يسعى فيها حزبه الجمهوري للحفاظ على سيطرته على مجلسي النواب والشيوخ.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، يوم الاثنين إن أكثر من 5200 جندي انتشروا على الحدود بعد أن قال ترامب على تويتر إنه سيرسل الجيش للتصدي لمجموعة المهاجرين القادمين عبر المكسيك، هربا من العنف والفقر في أمريكا الوسطى.

وقال ترامب يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة يمكنها أن ترسل ما يصل إلى 15 ألف جندي إلى الحدود، ويفوق هذا العدد القوات الأمريكية في أفغانستان.

وقال ترامب يوم الخميس إن إدارته تضع اللمسات النهائية، على خطة ستفرض على طالبي اللجوء، دخول البلاد عبر الموانئ القانونية على الرغم من أنه لم يتضح بعد إن كانت تلك القيود ممكنة من الناحية القانونية.

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