المحمدي يشاهد انتصار أستون فيلا على بولتون من مقاعد البدلاء

عاد أستون فيلا لسكة الانتصارات، بتفوقه على ضيفه بولتون واندررز بهدفين دون رد، على ملعب فيلا بارك، في الجولة 16 من دوري القسم الثاني الإنجليزي.

المباراة شهدت بقاء أحمد المحمدي على دكة البدلاء دون مشاركته، لتكون المواجهة الثانية التي يغيب قائد منتخب مصر عنها في الدوري مع فريقه هذا الموسم.

جاك جريليش افتتح التسجيل لـ أستون فيلا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف الويلزي جيمس تشيستر الهدف الثاني في الدقيقة 58.

ليرفع أستون فيلا رصيده إلى 21 نقطة في المركز 13، بينما تجمد رصيد بولتون إلى 16 نقطة في المركز 19.

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