مواعيد مباريات السبت 3 نوفمبر 2018.. صلاح يصطدم بالنني

سبت كروي حافل ومليء بالمواجهات في مختلف ملاعب العالم، وجبة دسمة ينتظرها عشاق اللعبة محليا وأوروبيا مع ظهور بارز للمحترفين.

FilGoal.com يستعرض أبرز مباريات السبت 3 نوفمبر 2018، والقنوات الناقلة والمعلقين.

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دربي القنال

في قمة الجولة 12 من الدوري المصري، يستقبل الإسماعيلي غريمه المصري على استاد الإسماعيلية في تمام الخامسة مساء، وتنقلها On Sport.

صدام المحترفين

مواجهة عنيفة وشرسة تنتظر عشاق الكرة الإنجليزية، عندما يحل ليفربول بقيادة محمد صلاح، ضيفا على أرسنال فريق محمد النني، في تمام السابعة والنصف، وتنقلها beIN Sports 2، ويعلّق عليها رؤوف خليف.

اليوم يشهد مواجهة مبكرة أيضا في الثانية والنصف ظهرا، بين بورنموث ومانشستر يونايتد، تنقلها beIN Sports 2، ويعلّق عليها علي محمد علي.

كما يخوض ليستر سيتي مباراته الأولى منذ المأساة، ويحل ضيفا على كارديف سيتي في الخامسة، وتنقل على beIN Sports 2، ويعلّق عليها سوار الذهب.

وفي دوري القسم الثاني، يستقبل ويجان أتليتك الذي يلعب له سام مرسي، منافسه ليدز يونايتد، في الثالثة والنصف عصرا.

اختبار سولاري

في الدوري الإسباني، يخوض سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد المؤقت اختباره الحقيقي الأول، إذ يستقبل الفريق الملكي بلد الوليد، في الخامسة والربع مساء، تُنقل على beIN Sports 3، ويعلّق عليها يوسف سيف.

أما برشلونة فيطمح لمواصلة نتائجه الإيجابية، عندما يرتحل إلى مدريد للحلول ضيفا على رايو فاييكانو، في العاشرة إلا ربع مساء، وتنقل على beIN Sports 3، ويعلّق عليها أحمد الطيب.

فيما يستقبل أتليتكو مدريد جاره ليجانيس في دربي مدريدي مصغّر، بالثانية ظهرا، وتنقل على beIN Sports 3، ويعلّق عليها عادل خلو.

يوم إيطالي حافل

وفي إيطاليا تخوض أغلب الفرق الكبرى مبارياتها، إذ يستقبل يوفنتوس نظيره كالياري في التاسعة والنصف مساء، وتبث على beIN Sports 4، ويعلّق عليها حفيظ دراجي.

أما مباراة فيورنتينا وروما، فتبث على beIN Sports 4 بتمام السابعة، ويعلق عليها محمد بركات.

محترفو اليونان

في اليونان يحل باوك سالونيكي فريق عمرو وردة ضيفا على أتروميتوس في الرابعة عصرا، فيما يحل لاريسا فريق باسم مرسي ضيفا على ليفادياكوس في تمام السابعة والنصف مساء

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا