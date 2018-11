المالك القطري لـ مالاجا يرد على تسريبات Football leaks

رد عبد الله أحمد آل ثاني، المالك القطري لـ نادي مالاجا الإسباني، على تسريبات Football Leaks التي طالت أحقية قطر في تنظيم كأس العالم 2022.

آل ثاني غرّد عبر حسابه الشخصي على تويتر:

“الجميع يعرف ما حدث مع مالاجا في تلك المباراة بواسطة مافيا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

التاريخ لن ينسى هذه المهزلة الكروية، مالاجا بطل دون بطولة.

السؤال من هم العصابة الحقيقية الآن؟ حق مالاجا محفوظ عند الرب، الرب معنا دوما”.

Everyone know what happened against Málaga cf

This is bands game #UEfAMAFIA

History will not forget this farce in Football,

Málaga cf his the real Championship without Cup 💙💪🏾💙

My question where is the gang now?

Málaga cf right not lost with God ,

God with us always 🙏🏾 pic.twitter.com/TGxwlfnIjY

المباراة التي يشير إليها المالك القطري، هي إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2013، والتي خسرها الفريق 3-2 في الثواني الأخيرة بشكل درامي، بعد أن كان متقدما 2-1 بنهاية الوقت الأصلي، قبل أن يسجل الفريق الألماني هدفين مشكوك في صحتيهما بالثواني التالية.

وكانت تسريبات Football Leaks قد اتهمت ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وجياني إنفانتينو السكرتير العام السابق للاتحاد الأوروبي، بالتواطؤ مع نادي باريس سان جيرمان وتجنيبه عقوبة الاستبعاد من المسابقات الأوروبية رغم مخالفته قوانين اللعب المالي النظيف، وذلك بتوصية من نيكولا ساركوزي الذي مهّد لقطر استضافة كأس العالم 2022 في مقابل شرائهم لنادي باريس سان جيرمان وإنشاء مجموعة قنوات رياضية كبرى في فرنسا، وذلك حسب التسريبات.

