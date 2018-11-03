ترامب يتراجع: راشقو قوات الأمن بالحجارة عند الحدود سيجري اعتقالهم وليس إطلاق النار عليهم

غيّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه عن الأشخاص الذين يرشقون قوات الأمن بالحجارة عند الحدود، قائلا إنه سيتم اعتقالهم وليس إطلاق النار عليهم.

وجاء تراجع ترامب يوم الجمعة بعد يوم واحد من اقتراحه بإطلاق النار على من يرمون الحجارة، مما أثار مخاوف لدى المحللين القانونيين.

وقال ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض للقيام بحملة انتخابية في ولاية ويست فرجينيا قبل أيام من الانتخابات النصفية المحورية: "لم أقل أطلق النار. لكن إذا فعلوا ذلك معنا، فسيجري القبض عليهم لفترة طويلة".

وجعل ترامب الهجرة محورا رئيسيا في حملته للمساعدة في انتخاب زملائه من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس، لضمان حصوله على أغلبية. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الديمقراطي المعارض قد يسيطر على مجلس النواب.

وتساءل الخبراء القانونيون والعسكريون عما إذا كان استخدام القوة المميتة ضد راشقي الحجارة المحتملين من شأنه أن يشكل انتهاكا لقواعد الاشتباك وقوانين النزاع المسلح.

في غضون ذلك، عبر نحو 1500 سلفادوري يوم الجمعة من جواتيمالا إلى المكسيك ليشكلوا القافلة الثالثة التي تعبر البلاد باتجاه الولايات المتحدة.

وسار المهاجرون عبر نهر سوشياتي، الذي يفصل تيكون أومان في جواتيمالا عن سيوداد هيدالجو في المكسيك.

وقد تمكنت المجموعة، التي غادرت السلفادور يوم الأربعاء، من العبور دون إلقاء القبض عليها. ثم بدأ المهاجرون في السير نحو بلدة فرونتيرا هيدالجو، التي تقع على بعد حوالي 11 كيلومترًا من الحدود.

وظل حوالي 200 من أفراد المجموعة على الجسر، للمطالبة بوضع لاجئ في المكسيك.

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