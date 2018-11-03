البيت الأبيض: ترامب يلغي خططه لزيارة كولومبيا

قال البيت الأبيض الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى رحلة إلى كولومبيا كان من المقرر القيام بها بعد الانتخابات النصفية الأمريكية.

وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي يلغى فيها ترامب خططًا لزيارة الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقال بيان صادر عن المكتب الصحفي للبيت الأبيض: إن "جدول الرئيس ترامب لن يسمح له بالسفر إلى كولومبيا في وقت لاحق من الشهر الجاري"، مشيرا إلى أن كولومبيا "واحدة من أقرب شركائنا في أمريكا اللاتينية".

وأضاف البيان أن ترامب التقى بالرئيس الكولومبي إيفان دوكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر"، ويتطلع إلى فرص مستقبلية للاجتماع معه".

ويأتي إلغاء الزيارة بعد سبعة أشهر من إلغاء ترامب زيارة إلى كل من بيرو وكولومبيا.

ولم يقم ترامب حتى الآن بزيارة أمريكا الجنوبية كرئيس، ولكن من المقرر أن يحضر مؤتمر لمجموعة العشرين في بوينس آيرس في نهاية نوفمبر

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا