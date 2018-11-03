قائمة المشاركين في مؤتمر باليرمو

ايوان ليبيا – وكالات :

نشرت وسائل اعلام محلية قائمة الأسماء المشاركة في مؤتمر باليرمو حول ليبيا، المقرر انعقاده خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري.

وكشفت القائمة أن إجمالي عدد المشاركين هو 89 شخص ينقسمون إلى 19 سيدة، و12 من المحسوبين على النظام السابق، و25 من طرابلس، و20 شخص من المنطقة الشرقية، و37 شخص من الجنوب، و14 دبلوماسي.

وجاء من ضمن الأسماء المشاركة عبد الرحمن شلقم، رانيا الصيد، ضو المنصوري، عمار لموم، إيمان محمد الشابي، عبدالله عثمان، بشير حسين بشير، حمزة أبو فارس، خليفة الشيباني، ليلى الكوني، ليلى محمد سويسي، منصور بوشناف، مروان الطشاني، محمد البكاي، محمد القبلاوي، محمد الحويج، محمد الرعيض، محمد الطاهر عيسى، محمد التريكي، محمد مختار الحضيري، مولاي قديدي، عمر النعاس، رحاب بلحاج، محمد عمار، وآخرين.

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