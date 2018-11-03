رسالة سرية للمستشار الطاهر السني إلى الحكومة الإيطالية

ايوان ليبيا – وكالات :

سلم المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي الطاهر السني رسالة غير معلنة إلى الحكومة الإيطالية فى روما خلال زيارة رافقه فيها سفير ليبيا فى الإتحاد الأوروبي ، السفير السابق لدى إيطاليا حافظ قدور و تتضمن مطالبهم التي يريدون ضمان التنصيص عليها فى مؤتمر باليرمو الذي سينعقد الشهر القادم بما فى ذلك إشارة ضمنية لسحب ملف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية من مصر وتسليمه إلى الأمم المتحدة .

وتضمنت الرسالة التي سلمها السني فى الأيام التي سبقت زيارة السراج إلى روما فى 26 أكتوبر الماضي ثمانية مطالب ، و قال مصدر دبلوماسي رفيع بأن الرئاسي طالب الإيطاليين بتضمين هذه المطالب فى البيان الختامي الذي سيصدر عن لقاء باليرمو يوم 15 نوفمبر القادم .

وأضاف المصدر بأن السني طالب أيضاً باللتنسيق معهم قبل دعوة أي شخصيات ليبية لحضور الإجتماع الدولي المقرر عقده فى الفترة مابين 12 – 15 نوفمبر القادم .

إن القضية الليبية وما وصلت له من عدم وضوح فى الصورة السياسية المستقبلية والتى أعطت إنطباع إلى مدى ضعف قدرة الاطراف المختلفة للخروج من الأزمة أمام المجتمع الدولي وخاصة بعثة الأمم المتحدة لدعم الأمن والاستقرار في ليبيا.

إن تأخر الأجسام التشريعية والاستشارية ( مجلس النواب – مجلس الدولة ) فى الإلتزام بتعهداتها بعد الإتفاق السياسي كان سبباً فيما وصلت له الحالة التى تمر بها ليبيا، كما أن الحكومة التي ولدت من رحم الإتفاق السياسي الليبي لم تجد المناخ المناسب للعمل من اجل تقديم الخدمات الضرورية للمواطن الليبي .

إن المجلس الرئاسي ليس طرفاً فى النزاع السياسي الليبي وإنما هو جسم تنفيدي نتج عن إتفاق سياسي لإدارة شؤون الدولة ومهمته واضحة فى بنود الإتفاق السياسي وأن الأطراف الدولية كانت ولازالت داعمة للمجلس الرئاسي ولحكومة الوفاق الوطنى فى أداء مهامه.

إن المؤتمر المزمع انعقاده فى إيطاليا هو ترجمة لدعم المجتمع الدولى لدولة ليبيا تحت مضلة برنامج الأمم المتحدة لدعم الأمن والاستقرار فى ليبيا وهو مساعى مستمرة للوصول للإستقرار السياسى الذى يسعى له كل الليبيين.

1 – البحث عن خلق مناخ توافقى للخروج من الأزمة السياسية فى ليبيا بدعوة الأطراف المختلفة للجلوس والحوار بمساعدة المجتمع الدولى.

2 – دعم مسار الحوار السياسي وإنهاء حالة الإنقسام فى ليبيا.

3 -دعم برنامج الإصلاحات الإقتصادية والخروج من الأزمة المالية التى تواجه كل مؤسسات الدولة والتى بدورها انعكست بالسلب على خدمة للمواطن الليبي.

4- دعوة كل من مجلس النواب ومجلس الدولة إلى إحترام مخرجات الإتفاق السياسي والإتزام بتعهداتهم المنصوص عليها في الإتفاق السياسي دون اي تاخير .

5 – الدعوة الى إنهاء حالة الإنقسام في مؤسسات الدولة وتوحيدها تحت مظلت حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الجهة التنفيدية السيادية الوحيدة.

6 – دعم المجلس الرئاسي فى تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها فى الإتفاق كل السياسي والعمل ضد كل من يعرقل تنفيدها.

7 – دعوة مجلس النواب إلى الإسراع فى استكمال قانون الإستفتاء وإحالته إلى المفوضية العليا للأنتخابات مع وجوب تقديم جدول زمنى محدد من مجلس النواب في تنفيد التزماته أمام الشعب الليبي مع دعوة كل أعضاء مجلس النواب الى التقيد بواجباتهم امام الشعب الليبي .

8 – توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية تحت برنامج محدد برعاية الأمم المتحدة .

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