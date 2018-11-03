نقابة أطباء ليبيا تهدد بالإعتصام الشامل

ايوان ليبيا – وكالات :

نددت النقابة العامة لأطباء ليبيا ،أمس الجمعة ، بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1354 لسنة 2018 بشأن لائحة إستخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية والذي نص على تخفيض مرتبات العاملين فى القطاع بنسب كبيرة تجاوز بعضها 20% .

وثمنت النقابة فى بيان ما يقوم به المجلس الرئاسي من ” جهد للنهوض بقطاع الصحة ” مؤكدة فى ذات الوقت على تحفظها وإستنكارها الشديد للكثير من الإجراءات والقرارات ذات العلاقة التي يتخذها المجلس بدون دراسة مستفيضة وبدون التمعن في الأضرار الجانبية لتلك الإجراءات والقرارات وانعكاساتها السلبية على القطاع والعاملين به ، وفقاً للبيان .

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