الرياح العنيفة والأمطار الغزيرة توديان بحياة 20 شخصا في إيطاليا

تسبّبت رياح عنيفة وأمطار غزيرة في مقتل ما لا يقلّ عن 20 شخصًا في إيطاليا هذا الأسبوع، وبتدمير مساحة كبيرة من الغابات وبخاصّة في شمال البلاد، حسبما ذكرت السُلطات الجمعة.

وتسبّبت رياح عنيفة الخميس باقتلاع مئات الأشجار في منطقة فينيتو في شمال شرق البلاد. وقال حاكم المنطقة لوكا زايا "الأمر شبيه بمرحلة ما بعد حصول زلزال". وهناك زهاء 160 ألف شخص في هذه المنطقة بلا كهرباء.

وقُتل الجمعة شخصان هما امرأة تبلغ من العمر 87 عاما، وسائحة ألمانية يبلغ عمرها 62 عاما.

وظلّ مستوى الإنذار مرتفعًا الجمعة في فينيتو، في وقت يتوقّع خبراء الأرصاد مزيدًا من الأمطار والرياح خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وسُجّل مستوى تاريخي لـ"المياه المرتفعة" الإثنين في البندقية بسبب الأحوال الجوية السيئة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا