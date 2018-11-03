اجتماع في باريس الخميس لعسكريين من مصراتة

ايوان ليبيا – وكالات :

يتوجه وفد من مدينة مصراتة، الخميس المقبل إلى فرنسا، استجابة لدعوة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان؛ لمناقشة سبل الخروج من الأزمة الليبية ونجاح العملية الانتخابية، حسب تصريح عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط وذلك قبل أيام من انعقاد مؤتمر باليرمو حول ليبيا المقرر عقده في صقلية، يومي 12 و13 نوفمبر الجاري.

وبحسب الدعوة الموجهة، إلى السياسيين والعسكريين الليبيين، فإنه من المقرر أن يناقش اللقاء دور مدينة مصراتة، ومساهمتها في استقرار ليبيا.

وزار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، يوليو الماضي، ليبيا وجال على المسؤولين السياسيين للدفع باتجاه تطبيق اتفاق باريس الذي ينص على إجراء انتخابات في ديسمبر 2018، وكان المعلم الأبرز في جملة التصريحات التي أدلى بها خلال الزيارة هو تأكيده على التصميم الكبير الذي لمسه لدى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على الالتزام بالجدول الزمني لمختلف الاستحقاقات المقبلة.

والأشخاص المدعوون هم: «عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة مصراتة أبوالقاسم قزيط، وعضوا مجلس النواب سليمان الفقيه ومحمد الرعيض، وعضو المجلس البلدي مصراتة علي بوستة، واللواء سالم جحا، وعضو لجنة المصالحة بين مدينتي مصراتة والزنتان الطاهر الباعور»وعن مؤسسات المجتمع المدني، محمد الضراط قلاو.

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