نزوح عدد من أهالي مدينة الجفرة خوفاً من عناصر تنظيم داعش

أكد عميد بلدية الجفرة مفتاح بو خليل على أن الأهالي الذين نزحوا من منطقة الجفرة تركوا منازلهم لأسباب عدة.

بو خليل أشار في تصريحات اليوم السبت أن تنظيم “داعش” استهدف المنطقة بالتحديد لمشاركتهم في عملية القبض على “الإرهابي جمعة النوفلي” أحد أمراء التنظيم خاصة أن أبناء المنطقة من العسكريين شاركوا في العملية فيما أدلى الأهالي بمعلومات عنه ساهمت في القبض عليه وتسليمه لرجال الأمن.

وقال إن ببعض الأسر نزحت إلى مناطق أخرى خشية استهدافها مرة ثانية من قبل عناصر التنظيم خاصة أنه عرض مقايضة جمعة النوفلي ببعض المخطوفين لديه.

وفيما يتعلق بتأمين المنطقة أوضح أن مركز الشرطة الموجود بالمنطقة يصعب عليه التأمين الكامل خاصة أن حوادث الإرهاب لا يمكن منعها بشكل كامل، مؤكداً أن جميع الوحدات العسكرية في المنطقة تعمل على مطاردة الإرهابيين بالمنطقة وجبال الهاروج حيث يختبؤون فيها عناصر التنظيم الفارين من درنة وسرت.

يشار إلى أنه في الـ29 من شهر أكتوبر هاجمت نحو 25 مركبة مسلحة لعناصر التنظيم مركز شرطة الفقهاء بمنطقة الجفرة وبحسب المجلس البلدي فقد أسفر الهجوم عن حرق عدد من المنازل وقتل 4 مواطنين وخطف عدد آخر لم يحدد من شباب المنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا