بالفيديو – جنون الـ 5 أهداف.. توتنام يهرب بالانتصار أمام وولفرهامبتون

نجح فريق توتنام في الانتصار على مستضيفه وولفرهامبتون بثلاثية مقابل هدفين في إثارة الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.

توتنام تقدم بثلاثية أولا. نعم النتيجة كانت 3-0 للضيوف ولكن وولفرهامبتون رفض الاستسلام ليسجل مرتين ويشعل المباراة حتى النهاية.

لكن الإثارة انتهت بفوز توتنام.

إيريك لاميلا سجل أولا لتوتنام في الدقيقة 27 بعدها مباشرة عزز لوكاس مورا تقدم فريقه بهدف ثان بضربة رأس قوية.

الشوط الأول نتهى بتقدم توتنام 2-0، وبعد مرور ساعة من اللعب سجل هاري كين الهدف الثالث للسبيرز.

مدافع توتنام الشاب خوان فويث صاحب الـ 20 عاما تسبب في ركلتي جزاء ضد فريقه لصالح وولفرهامبتون.

ركلة أولى ناجحة في الدقيقة 68 عن طريق روبين نيفيز وأخرى في الدقيقة 79 عن طريق راؤول خيمينيز لتصبح النتيجة 3-2.

الدقائق الأخيرة شهدت ضغطا قويا من وولفرهامبتون لإدراك التعادل ولكن بلا فائدة.

توتنام ينتصر ويصل للنقطة 24 في المركز الرابع بفارق نقطة عن الخامس أرسنال وبالتساوي مع تشيلسي الذي يلعب يوم الأحد أمام كريستال بالاس.

وولفرهامبتون تجمد عند النقطة 15 في المركز الـ 11.

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