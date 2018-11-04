هل يرحل رمضان صبحي من هدرسفيلد في يناير؟ نادر شوقي يُجيب

أجاب نادر شوقي وكيل محترفنا المصري رمضان صبحي على سؤال يخص مستقبل اللاعب مع هدرسفيلد و”هل يرحل في يناير”.

وقال نادر شوقي: “لا. رمضان صبحي لن يرحل في يناير”.

وأضاف في تصريحاته مع برنامج (الماتش) عبر قناة صدى البلد “رمضان مستمر لنهاية الموسم مع هدرسفيلد ولا خطوة له في يناير”.

ورفض نادر شوقي التعليق على انضمام رمضان صبحي للمنتخب الأولمبي، قائلا: “لا أريد التعليق على هذا الأمر في الوقت الحالي”.

رمضان صبحي شارك في مباراتين مع هدرسفيلد منذ انضمامه للفريق قبل كأس العالم، قبل أن يبتعد لفترة عن الظهور في القائمة بسبب الإصابة.

وابتعد رمضان عن المشاركة مع منتخب مصر الأول في المباريات الأخيرة بسبب الإصابة. وكان اللاعب البالغ عمره 21 عاما في قائمة الفراعنة التي شاركت في كأس العالم 2018.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتستضيف مصر في نوفمبر 2019 كأس إفريقيا للمنتخبات الأولمبية والتي تمنح 3 منتخبات التأهل إلى الأولمبياد.

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