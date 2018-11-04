مؤتمر فالفيردي: سواريز عظيم والكرات العرضية حل للأمور الصعبة.. ومتى يعود ميسي

تغنى إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بمهاجمه لويس سواريز الذي سجل هدف الانتصار المتأخر اليوم السبت على رايو فايكانو.

وحقق برشلونة عودة رائعة من التأخر 2-1 ضد أصحاب الأرض إلى الفوز 3-2.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي: “تنفست بشكل مريح بعد نهاية المباراة التي كانت جميلة وهجومية”.

وعن سبب تأخر برشلونة، أضاف “افتقدنا لإتقان اللمسه الأخيرة قبل تسجيل سواريز لهدف الفوز”.

واستدرك “سواريز عظيم، في بداية الموسم كان يمرر ويصنع الأهداف لزملائه، والآن عندما احتجناه لتسجيل الأهداف ظهر بكل قوة”.

وسجل سواريز هدفين اليوم بعدما سجل هاتريك في الفوز الكبير على ريال مدريد 5-1 في كلاسيكو الجولة العاشرة.

كما أشاد فالفيردي ببديله عثمان ديمبيلي الذي سجل هدف التعادل الثاني.

وأوضح “اخترت مشاركة ديمبيلي في الجناح بدلا من مالكوم، والثنائي يلعب في نفس المركز لكن ستأتي الفرصة للاعب البرازيلي مع الوقت”.

وأكمل “ديمبيلي صنع المساحات لنا، دخوله أعطى المجال لزملائه بالتحرك وكان مزعجا على دفاع فايكانو حتى سجل هدفا رائعا”.

وأردف “الكرات العرضية أسلوب جيد للتسجيل في حال صعبت عليك المباراة”.

وكشف مدرب برشلونة عن احتمالية عودة المصاب ليونيل ميسي ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وأتم “سننتظر حتى غدا لنقرر مدى قدرة ميسي على التواجد ضد إنتر ميلان”.

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