سواريز > هجوم ريال مدريد

واصل لويس سواريز الانفجار وكان بطل عودة برشلونة ضد رايو فايكانو في الفوز 3-2 بهدفين.

وبعد أيام من تسجيل ثلاثة أهداف “هاتريك” في شباك ريال مدريد، أضاف سواريز هدفين لرصيده التهديفي في الليجا.

ويتصدر سواريز هدافي الليجا هذا الموسم بعدما وصل إلى 9 أهداف، وبطبيعة الحال أصبح هداف برشلونة في البطولة متخطيا زميله المصاب ليونيل ميسي.

أهداف سواريز في الليجا أكثر مما سجل ثلاثي هجوم ريال مدريد مجتمعين.

ولم يسجل ثلاثي هجوم ريال مدريد أكثر من 8 أهداف، بواقع 4 أهداف لجاريث بيل و3 لكريم بنزيمة وهدف لماركو أسينسيو.

ولايزال سواريز يبحث عن افتتاح رصيده التهديفي في دوري أبطال أوروبا، وربما يمتلك فرصة استغلال حالته الممتازة حاليا ضد إنتر ميلان يوم الثلاثاء.

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