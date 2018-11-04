سفير مصر فى كييف: اللجنة المصرية الأوكرانية للتعاون ضمن الآليات الفنية لتعزيز التعاون الثنائي | صور

استضافت العاصمة الأوكرانية الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوكرانية، وذلك برئاسة وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى المصرية، سحر نصر، للجانب المصرى، ورئاسة بافلو روزينكو، نائب رئيس الوزراء الأوكرانى للجانب الأوكرانى.

شارك فى أعمال اللجنة عن الجانب المصرىي، الدكتور حسام الدين على، سفير جمهورية مصر العربية فى كييف، وأعضاء السفارة، ضمن وفد من مختلف الهيئات والوزارات المعنية، بما فى ذلك رئيس مصلحة الجمارك، ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وممثلو وزارات الخارجية، والتجارة والصناعة، والسياحة، والبحث العلمى، والطيران المدنى، والشباب والرياضة، والنقل وغيرهم.

وفى نهاية أعمال اللجنة، تم توقيع بروتوكول يعكس الموضوعات التى تمت مناقشتها، وما تم الاتفاق عليه بشأنها. كما قام الجانبان بتوقيع مذكرتى تفاهم بشأن التعاون فيما بين ميناء أوديسا وكل من ميناء الإسكندرية وميناء دمياط.

وعقد اجتماع لوزيرة الإستثمار والتعاون الدولى، مع قيادات كبرى الشركات الأوكرانية التى لديها استثمارات قائمة أو محتملة فى مصر، وذلك بهدف إطلاعهم على الفرص الاستثمارية الهائلة المتوافرة فى مصر حالياً للمستثمر الأجنبى، بما فى ذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تعد ضمن العديد من الركائز الاستثمارية العملاقة والواعدة فى مصر.

واستضاف نائب رئيس الوزراء، روزينكو، مأدبة غداء للوزيرة والوفد المرافق، كما أقام السفير المصرى فى كييف حفل استقبال بأحد الفنادق الكبري بوسط العاصمة كييف، على شرف الوفدين، أشاد خلاله بالتطور الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة هى ضمن الآليات الفنية المهمة من آليات عديدة لتعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات التى تخدم مصالح الطرفين.

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