سكان كاليدونيا الجديدة يواصلون التصويت على الانفصال عن فرنسا

بدأت جزيرة كاليدونيا الجديدة، الواقعة في المحيط الهادئ، وهي إقليم فرنسي فيما وراء البحار، التصويت في استفتاء حول ما إذا كان سيبقى جزءًا من فرنسا، أو ينفصل عنها، ليصبح مستقلًا تمامًا بعد 165 عامًا من استعماره.

ويُطلب من سكان كاليدونيا، أن يقولوا "نعم" أو "لا" لسؤال واحد بسيط: "هل تريد أن توافق كاليدونيا الجديدة على السيادة الكاملة وتصبح مستقلة؟".

وتم فتح مراكز الاقتراع من الساعة 0800 صباحا (2100 بتوقيت جرينتش منذ أمس، السبت)، حتى الساعة 0600 مساء اليوم، الأحد، بالتوقيت المحلى (0700 بتوقيت جرينتش الأحد).

ومن المتوقع إعلان النتائج بين الساعة 0800 و 1000 مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

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