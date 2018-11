قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يشعر بالصدمة والحزن إزاء الجهود التي يبذلها بعض المسؤولين السعوديين للتستر على جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي التي كان مخطط لها، وفق قوله.

وأضاف أردوغان أن رفض المدعي العام السعودي التعاون مع التحقيقات أو تقديم إجابات على أسئلة بسيطة أمر محبط للغاية.

وقال الرئيس التركي في مقال نُشر الجمعة بصحيفة واشنطن بوست :

” نعلم أن أوامر قتل خاشقجي صدرت من أعلى المستويات في الحكومة السعودية. لا أعتقد ولو لثانية واحدة أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أمر باستهداف خاشقجي. ما يثير القلق بشدة عدم اتخاذ أي إجراء ضد القنصل السعودي في إسطنبول الذي كذب أمام وسائل الإعلام. بصفتنا أعضاء مسئولين في المجتمع الدولي يجب علينا كشف هويات محركي الدمى في قضية مقتل خاشقجي. قتل جمال خاشقجي تجاوز بكثير مجرد تورط مجموعة من المسئولين الأمنيين”.

يأتي ذلك في حين نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مقال قالت فيه إن المستشار الإعلامي بالديوان الملكي سعود القحطاني المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو رئيس فريق الاغتيال الذي أُرسل إلى مدينة إسطنبول التركية لقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأشارت الصحيفة استنادًا إلى شخصيات من الأسرة الحاكمة في السعودية ومستشارين حكوميين ومسئولين غربيين وناشطين إلى أن القحطاني هو الذي قاد فريق الاغتيال المكلف بجريمة خاشقجي التي وقعت داخل القنصلية السعودية بإسطنبول.

The post أردوغان : قتل خاشقجي تجاوز بكثير مجرد تورط مجموعة من المسئولين الأمنيين appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا